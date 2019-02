Wohnen Landhausstil 2.0 - So gelingt der Einrichtungsstil der Moderne

- Mit Blick auf die vorherrschenden Farbkombinationen wird es deutlich weniger farbenfroh als früher. Pastelltöne erfreuen sich großer Beliebtheit in Kombination zum Landhausstil 2.0. Wer dennoch Farbakzente schätzt, wählt meist eine Hauptfarbe aus, die dann den sprichwörtlichen roten Faden bildet.

- Dekoration ist im Übrigen nach wie vor erlaubt, allerdings nicht mit traditionellen Accessoires, sondern vor allem in der Form, dass bewusste Stilbrüche umgesetzt werden. Statt beinahe märchenhafter Dekoration zieht heute der Industrial Style ein – also ein bewusster Stilbruch – auch um zu unterstreichen: Hierbei handelt es sich um die moderne Variante des Landhausstils.

- Besonders gut gelingen Stilbrüche, die ein Merkmal des modernen Landhausstils sind, vor allem dann, wenn ein Materialmix vorherrscht. Zum Holz dürfen sich nun Glas, Eisen und Metall gesellen. Auch der Used-Look oder Vintage-Style passen perfekt ins Landhausstil-Ambiente 2.0.

Der Landhausstil kann von Raum zu Raum variieren

Wer den Landhausstil im Eigenheim umsetzen möchte, kann entweder ein Gesamtkonzept für die komplette Immobilie entwerfen, einzelne Räume in diesem Stil einrichten oder Landhausmöbel einzeln platzieren, um dadurch einen Kontrast zu bilden. Die Vielfältigkeit der stilistischen Möglichkeiten bietet in jedem Fall genug Optionen, um dem Stil treu zu bleiben, ohne die einzelnen Räume eintönig und langweilig wirken zu lassen.

Die Landhausstil-Küche gibt es am längsten. Helle Möbelfronten in Kombination zur Holzarbeitsplatte oder die umgekehrte Farbgestaltung mit Holzfronten und einer hellen Arbeitsplatte bildeten das Grundgerüst der Landhaus-Küche. Glaselemente im Bereich der Hängeschränke und offene Regalflächen ergänzten die luftige Gestaltung der modernen Landhausküche. Besonders beliebt ist dieser Küchenstil in älteren Gebäuden, die vielleicht sogar hier und da Holzbalken hervorblitzen lassen, die gekonnt als Designelemente eingebunden werden können.

Im Fokus des Landhausstil-Wohnzimmers steht in der Regel die Sofalandschaft, die – wenn der Platz vorhanden ist – gerne üppig ausfallen kann. Häufig ist die Couch in hellen Farben gehalten, Holzmöbel mit Glasanteil ergänzen das helle Raumambiente. Lichtdurchflutete Elemente wie beispielsweise Raumteiler sind beliebt, um den offenen Charakter des Wohnraums zu unterstreichen. Allerdings zeigt sich auch hier, dass die Kombination mit Stein gut funktionieren kann. Steinwände, die wirken, als reihe sich hier ein Ziegel neben den Nächsten, bilden hier ein stilistisches Pendant, das doch stimmig wirkt.

Im Schlafzimmer sind die Züge des „alten“ Landhausstils noch am deutlichsten sichtbar. Kommoden tragen optische Verzierungen, die zwar weit weniger schnörkelig sind als im alten Landhausstil, aber dennoch an diesen erinnern. Beim Blick ins Schlafzimmer zeigt sich ebenfalls häufig die Kombination aus hellem Holz (beispielsweise an den Fronten) in Kombination mit dunklen Highlights. Gemütlichkeit zieht hier allein schon durch die „Kuschelzone Bett“ ein. Auch Gardinen sorgen für gemütlichen Flair. Vergleichsweise selten wird der Landhausstil für Kinder- und Jugendzimmer angeboten – und das, obgleich mit Blick auf die Finanzierung der Immobilie Kinder nicht unwichtig sind. Zunehmend häufiger wird das Baukindergeld beantragt, um den Traum vom Eigenheim realisieren zu können.