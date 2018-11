Seine Vision reicht aber noch weiter – bis ins Tal: Erst vor zwei Jahren hat die Stadt hier Gehsteige verbreitert, Bänke und Fahrradständer aufgestellt. Am Montag hat Uhrig in seinen Räumen in der Reichenbachstraße seine Vorstellungen zu einer Fußgängerzone im Tal präsentiert: In der Mitte fließt ein zwei Meter breiter Stadtbach, 40 Zentimeter tief – flankiert von niedrigen Platanen und von neun Brücklein überspannt.