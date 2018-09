Wohlfühlmomente schaffen Entspannt im Herbst: Einfache Self-Care-Routinen für zwischendurch

Herbstspaziergänge in den Alltag integrieren

Bewegung tut gut: Statt sich dem Herbstblues hinzugeben und sich unter der Bettdecke zu verkriechen, sollte man regelmäßig einen kurzen, aber schnellen Spaziergang unternehmen. Mit dem Rad in die Arbeit zu fahren, sorgt ebenfalls für Bewegung. Wer einen Hund hat, ist natürlich am besten dran, denn dem kleinen Vierbeiner ist es vermutlich egal, ob man mit ihm Gassi gehen will oder nicht - er muss mindestens einmal am Tag vor die Tür.