Wie alt ist er und warum ist Luca Hänni berühmt?

Luca Hänni hat mit seiner DSDS-Single den 1. Platz der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz belegt (2012). Und auch sein Debüt-Album "My Name Is Luca" platzierte sich in Österreich und der Schweiz auf dem Charts-Thron. Auch sein zweiter Hit "I Will Die For You" war kommerziell noch erfolgreich, doch dann wurde es in Deutschland musikalischer ruhiger um den heute 25-Jährigen.