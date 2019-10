Wöchentlicher Arrest? Jane Fonda wird erneut bei Klimaprotesten festgenommen

Dieses Mal hatte Fonda aber prominente Unterstützung dabei. Auch ihr "Grace and Frankie"-Co-Star Sam Waterson (78) befand sich bei der zweiten Protestaktion und wurde wie Fonda mit gefesselten Händen von den Beamten abgeführt. Zumindest in Bezug auf Fonda wird man sich an diesen Anblick gewöhnen dürfen - ihre "Fire Drill Fridays" will sie stolze elf Wochen durchziehen, sprich neun Mal müssen die Cops mindestens noch anrücken, um den Star festzunehmen.