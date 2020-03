München - Morgens um 8 Uhr sind bereits vier Kassen im Supermarkt besetzt. Normalerweise genügt eine. "Die Leute kaufen ein, als gäbe es morgen nichts mehr", erzählt die Filialleiterin. Ein Team füllt die Regale auf. In Rollwagen schieben die Mitarbeiter die frische Ware aus dem Lager in den Verkaufsraum. "Gestern hatten wir sieben Paletten voll frischem Obst und Gemüse, am Mittag war fast alles weg", erzählt eine Aushilfe. "Die Leute warten nicht, bis wir alles eingeräumt haben, sondern bedienen sich gleich von der Palette runter."