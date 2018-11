München - Böse Überraschung: Als die zwei Geldboten am Morgen des 24. August 2017 zurück zu ihrem Transporter wollten, war das vor einer Sparkasse in der Blumenau abgestellte Fahrzeug nicht mehr da. Der Fahrer hatte sich mitsamt der Geldkassetten davon gemacht – und so gemeinsam mit einem Komplizen über 1,1 Millionen Euro erbeutet (AZ berichtete).