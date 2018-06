Derart tödliche Täuscher gibt es bei uns jedoch nicht. Der bekannteste Vertreter der drei heimischen Arten, der sogenannte Kleine Leuchtkäfer, frisst in den ein bis zwei Wochen, die er als erwachsenes Tier lebt, leuchtet, sich paart und als Weibchen die Eier für die nächste Generation legt: gar nichts. In den knapp drei Jahren, die er als Larve verbringt, macht er in der wärmeren Jahreshälfte Jagd auf kleine Nackt- und Gehäuseschnecken.