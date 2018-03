Wie der israelische Bestsellerautor und Geheimdienstexperte Ronen Bergman bei den Recherchen für sein neues Buch "Der Schattenkrieg" erfuhr, soll Krug an jenem schicksalhaften Spätsommertag 1962 von einem Mossad-Kommando unter einem Vorwand in ein Haus in der Gotthardstraße in Laim gelockt, dort überwältigt und sediert worden sein. Von München aus ging es für den Gefangenen dann in einer Kiste unter der Sitzbank eines VW-Busses nach Marseille. Dort setzten die Agenten den immer noch betäubten Krug in ein El-Al-Flugzeug nach Tel Aviv.