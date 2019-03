München - Ilse S. (55) wird seit Montag 11 Uhr vermisst. Die Münchnerin war am Vormittag in einem Fitnessstudio in der Ingolstädter Straße und wollte anschließend zu einem Arzttermin weiter. Dort kam sie laut Polizei allerdings nie an. Eine erste Suchaktion brachte offenbar keine Hinweise über ihren Verbleib, ebensowenig wie ein Aufruf im Radio.