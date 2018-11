So hat der ehemalige Bayern-Kapitän Lothar Matthäus neben den Profis einen (seiner Meinung nach) weiteren Schuldigen für die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen ausgemacht. "Was die Spieler des FC Bayern seit Längerem abliefern, ist absolut unprofessionell. Kein Herzblut, keine Leidenschaft, keine Konzentration", schrieb Matthäus harsch in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei "skysport.de".