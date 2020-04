Mundschutz in den Münchner Apotheken kaufen

In der Rathausapotheke am Marienplatz wollen seit Söders Erlass wieder mehr Kunden einen einfachen Mundschutz kaufen und bekommen den auch: 15 Euro das Zehnerpack. Medizinische Masken sind bestellt. Die gibt’s zum Beispiel in der Apotheke am Kufsteiner Platz in Bogenhausen: Zwei FFP2-Schutzmasken gibt es hier für 19,95 Euro. Noch – denn überall kommen mehr Kunden – aber nicht unbedingt mehr Lieferungen mit Mundschutz.