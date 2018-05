Eppan - Joachim Löw will in der kommenden Woche in der WM-Vorbereitung mit dem taktischen Feinschliff beginnen. "Unser erster Ansatz war es, die Spieler aus unterschiedlichen Belastungsstufen abzuholen und alle auf ein gemeinsames Level zu bringen", sagte Löw-Assistent Marcus Sorg am Samstag in Südtirol. Bis zum Wochenende soll diese Phase abgeschlossen sein.