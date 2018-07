Doch seit seinem Elfmetertor im Achtelfinale gegen Argentinien hat sich die Stimmung gedreht, die Franzosen haben ihr "Pollito" (zu deutsch: Küken) wieder lieb. So wie immer eigentlich. Denn Griezmann, dessen Schwester 2015 das Attentat im Pariser Club Bataclan überlebte, wird in seiner Heimat als Nationalheiligtum angesehen, er gilt in der verwöhnten Fußballer-Branche als vergleichsweise bodenständiger Typ. Das liegt auch an Griezmanns Freundin, der Spanierin Erika Choperena, die Lehramt studiert hat und sich anders als viele andere Spielerfrauen aus der Öffentlichkeit zurückhält.