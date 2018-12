Fury neigt zur Fettleibigkeit, litt an schweren Depressionen, trank nach seinem Sieg über Wladimir Klitschko im Jahre 2015 exzessiv, wurde positiv auf Kokain getestet. "Ich war so weit am Boden, es ging nicht tiefer", sagte Fury, ein tiefgläubiger Katholik, "der nächste Schritt wäre Selbstmord gewesen. Ich habe dafür gebetet, dass mich jemand umbringt, damit ich nicht Selbstmord begehen muss und auf alle Ewigkeit in der Hölle schmoren muss." Jetzt will er den Titel zurück – und wieder in den Box-Olymp aufsteigen.