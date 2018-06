Die Polen reisen an diesem Mittwoch in ihr WM-Quartier in Sotschi. Das erste Turnierspiel bestreitet die Mannschaft von Nationaltrainer Adam Nawalka am kommenden Dienstag (17 Uhr/ZDF) gegen Senegal - ehe das Team auf Kolumbien trifft. Am 24. Juni kommt es für Lewandowski am 24. Juni in Kasan also zum Duell mit seinem Bayern-Teamkollegen James Rodríguez kommt. Zum Abschluss der Vorrunde geht es für Polen gegen Japan (28. Juni).