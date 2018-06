Unter der Leitung des Iraners, der am Sonntag die Partie im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Mexiko (17 Uhr MESZ/ZDF und Sky sowie AZ-Liveticker) pfeift, gab es bei den Turnieren in den vergangenen beiden Jahren keine Siege für die Deutschen - und das in drei Begegnungen. Faghani war beim olympischen Fußballturnier 2016 in Brasilien bei der Vorrundenpartie zwischen Deutschland und Mexiko (2:2) im Einsatz.