Uruguay gegen Ägyten: Cavani trifft den Pfosten

Ägypten, erstmals seit 1990 bei einer WM dabei, trifft am Dienstag in St. Petersburg auf Russland, Uruguay einen Tag später in Rostow am Don auf die Saudis. In einem Spiel ohne große Höhepunkte fehlte Salah den Ägyptern als Führungsfigur, Abnehmer von Pässen und Unruhestifter der gegnerischen Abwehr an allen Ecken und Enden.