James vom FC Bayern: Ein Superstar in Kolumbien

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern greift an diesem Dienstag (14Uhr/ZDF) in Saransk gegen Japan bei der Weltmeisterschaft ins Geschehen ein. Dann wird das öffentliche Leben in seiner Heimat stillstehen. James, wie er meist genannt wird, ist längst ein Superstar in dem fußballverrückten Land und auf allen Social-Media-Kanälen.