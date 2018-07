WM-Gespräch zum Finale Gernot Rohr: "Der Druck ist bei Frankreich"

Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Duell gegen Kroatien gewonnen?

Man muss vor allem auf ihre hervorragende Arbeit im Mittelfeld aufpassen, sie bauen sehr gut auf und pressen hervorragend. Außerdem sind sie fast durchgehend sehr kopfballstark und gut bei den Standards.

Worauf wird es im WM-Finale jetzt ankommen?

Es wird entscheidend sein, wie die Franzosen das Spiel mental angehen werden. Sie sind eigentlich viel frischer. Diese physische Frische muss man aber im Spiel sehen, durch eine gute Aggressivität, schnelle Konter. Sie sollten nicht zu abwartend spielen. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass die Tore nach einer Ecke oder einem Freistoß quasi von alleine fallen. Sie müssen das Tor selbst suchen. Und wenn es fällt, nicht den Fehler wie die Engländer machen und glauben, das wäre es schon. Auch wenn die Kroaten mit den dreimal 30 Minuten Verlängerung ein komplettes Spiel mehr in den Knochen haben, können sie einen Rückstand aufholen.

Wo sehen Sie die Gründe für das Vorrunden-Aus der deutschen Elf?

Das hat mich äußerst überrascht und enttäuscht. Aus der Ferne betrachtet haben sie keinen Geist gezeigt, weder Kampf- noch Mannschaftsgeist. Hier in Frankreich sagt man zur deutschen Elf "La Mannschaft", das war aber keine Mannschaft.

Löw bleibt Bundestrainer.

Das finde ich gut. Er hat so viel Erfahrung und kriegt das auch wieder hin. Er hat das ja schon mal bewiesen, war damals ein Revolutionär. Löw ist zusammen mit Bierhoff vom hohen Ross gefallen. Das tut gut, dass man mal wieder von vorne anfangen muss. Sie müssen sich erneuern, sich vielleicht auch besser umgeben. 117 Menschen im Tross ist einfach viel.

"Für meine Mannschaft entwickel ich manchmal väterliche Gefühle"

Was nehmen Sie mit Nigeria von der WM mit?

Viel Positives und dass der Unterschied zur Weltspitze nicht mehr so groß ist. Kroatien hat gegen uns in der 71. Minute zum ersten Mal aufs Tor geschossen, mit dem Elfer zum 2:0. Der erste Treffer war ein Eigentor. Unser 2:0 gegen Island war hervorragend und gegen Argentinien (1:2, d. Red.) hat es etwas an Erfahrung und vielleicht auch an der richtigen Interpretation des Videoschiedsrichters gefehlt. Wir waren das jüngste Team, haben gelernt und der Geist in der Truppe stimmt. Wenn wir so weitermachen, wird es schon beim Afrika-Cup sehr gute Ergebnisse geben.

"Er ist wie ein Vater für uns und wir wie seine Kinder", sagt Ihr Spieler Wilfred Ndidi über Sie. Wie finden Sie das?

Ich versuche in die Mannschaft einen Geist reinzubekommen, wie in eine Familie. Wir haben ein paar unglückliche Dinge zusammen erleben müssen, wie die schwere Krankheit unseres Torhüters, der sich ein Jahr lang Chemotherapien unterziehen musste. Bei uns wird Solidariät großgeschrieben. Meine Spieler sind so jung und ich ein bisschen älter, dass sich tatsächlich manchmal väterlichen Gefühle entwickeln.

Für Aufsehen sorgte Nigeria auch mit seinen WM-Trikots.

Mir hat das etwas diskretere, dunkelgrüne zunächst besser gefallen. Aber die jungen Spieler waren heiß auf das andere, auffälligere. Offenbar ist das zu einem Verkaufsschlager geworden. Das hatten wir übrigens auch bei unserem Sieg an. Ich habe meinen Kindern aber eine große Freude mit einem anderen Trikot gemacht.

Mit welchem?

Nach dem Spiel bin ich zu den Argentiniern in die Kabine und habe gratuliert. Da hat mein Trainerkollege Jorge Sampaoli mir das Trikot von Messi geben lassen. Darauf bin ich sehr stolz. Die WM war für uns ein tolles Erlebnis. Die Russen haben das gut gemacht mit viel Gastfreundschaft. Wir wurden überall freundlich empfangen, es gab überhaupt keine Diskriminierung oder andere Probleme.