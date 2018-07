AZ: Sir Peter, das dramatische Aus der Engländer im WM-Halbfinale gegen Kroatien war auch eine sehr gelungene Inszenierung des Fußballgottes – oder was sagt der ehemalige Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper?

SIR PETER JONAS: Was die Dramatik, die emotionale Einbindung angeht, war das fantastisch. Es war ein mitreißendes Fußballspiel zweier konträrer Mannschaften. Auf der einen Seite die jungen Wilden aus England, die mit Herzblut spielen, die ein Team sind, das man als Engländer sofort ins Herz schließen kann. Sie wissen, wir haben ja ein sehr merkwürdiges Verhältnis zur Nationalmannschaft. Schlicht, weil sie uns im letzten Vierteljahrhundert so viel angetan hat. Deswegen sind wir so leidenschaftlich, fast fanatisch auf der Vereinsebene, aber die Nationalmannschaft haben wir immer mit emotionalem Abstand gesehen. Weil wir wussten, was uns für Schmerzen sonst erwarten. Auf der anderen Seite stand diese kroatische Mannschaft. So klug, so strategisch, so diszipliniert, mit einzelnen Weltklassespielern. Es war toll.