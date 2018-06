Sie spielten in "Verrückt nach Clara" einen Homosexuellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch unter den Helden von Bern ein schwuler Kicker war, ist groß.

Es ist eine einfache Rechenaufgabe, wenn man davon ausgeht, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschheit homosexuell ist, dass es auch in Fußball-Mannschaften so ist. Es ist ein großes Phänomen, dass der einzige deutsche Fußballer, der je schwul war, Thomas Hitzlsperger ist. Und auch der ist es erst nach seiner aktiven Karriere geworden.

Ironie-Alarm!

Homophobie ekelt mich an, eigentlich langweilt es mich nur, dass wir nicht weiter sind. Ich habe Verständnis für jeden Spieler, der sich nicht outen will, weil er sich nicht von den Ultras, die das Prinzip der Solidarität und Offenheit im Fußball nicht verstanden haben und dann einen geouteten Fußballer niederbrüllen, beleidigen lassen will. Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass Homosexualität in der Gesellschaft noch ein Thema ist. Für mich sind Liebe und Sex Dinge, die nur ins Privatleben gehören – genau wie Religion. Ich habe mich bei "Verrückt nach Clara" sehr mit dem Thema beschäftigt. Denn die Art, wie Homosexuelle porträtiert wurden, hat mich immer gestört, irritiert.

Klischeebeladen, tuckig.

Genau. Ich wollte das Leben darstellen, nicht eine Karikatur. Das ist in der schwulen Presse sehr gut aufgenommen worden. Die erste Frage bei Interviews war fast immer: "Sind Sie schwul?" Ich habe gesagt: Nein, ich bin nicht schwul, aber ich bin Schauspieler. Ein größeres Kompliment kann man mir nicht machen, als dass man mir die Rolle abnimmt.