Kasan - Der Mittelfeldspieler schoss die lange Zeit enttäuschende Equipe Tricolore am Samstag in Kasan in der 81. Minute zu einem schmeichelhaften 2:1 (0:0)-Auftaktsieg. Antoine Griezmann brachte Frankreich per Foulelfmeter nach dem ersten Videobeweis der WM in Führung (58.). Mile Jedinak erzielte vor 41.279 Zuschauern den verdienten Ausgleich für die Socceroos (62./Handelfmeter).