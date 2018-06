WM-Aus in der Vorrunde Krachend durchgefallen: Die Einzelkritik-Noten für die Nationalmannschaft

Sami Khedira: Rückte nach der Pause gegen Schweden und dem schlechten Spiel gegen Mexiko wieder in die erste Garde und wirkte wieder unsicher. Verursachte unnötig (hohes Bein) den gefährlichen Jung-Freistoß und agierte nach vorn ohne Plan. Für ihn kam Mario Gomez (58.). Note: 5

Toni Kroos: Der Mittelfeldmotor fand nicht ins Spiel. Am Ball gewohnt sicher, aber schlicht ohne die eine gute Idee, die von ihm erwartet wird, war es auch nicht seine Partie. Wirkte gefrustet und müde – und nicht wie ein Antreiber. Note: 5

Mesut Özil: Nach einem Spiel auf der Bank wieder von Beginn an dabei. Er hatte ein paar Einfälle, aber es haperte an der Umsetzung. Bälle in den toten Raum, während die Kollegen ganz wo anders gelauert haben. Note: 5

Marco Reus: Wie für alle Offensiven galt auch für ihn: Das war gar nichts. Gegen Mexiko und Schweden noch einer der besten Deutschen, biss sich Reus an der südkoreanischen Abwehr die Zähne aus und wirkte fast schon verzweifelt, weil nichts klappen wollte. Note: 5

Leon Goretzka: Für Thomas Müller in die Startelf gerückt, gab er eine Art hängende Spitze hinter Timo Werner. Dabei übersah er immer wieder in besten Situationen die Kollegen in der Offensive, spielte Pässe ins völlige Nichts. Hatte die erste dicke Chance per Kopf (48.). Für ihn kam Müller (63.). Note: 5

Timo Werner: Wirkte im Sturmzentrum verloren und zu überhastet in seinen Aktionen. Auch später auf der Außenbahn kam er nicht groß zur Geltung. Note 5

Thomas Müller: Saß zum ersten Mal überhaupt in einem WM-Spiel auf der Bank. Kam nach knapp einer Stunde (63.) für Goretzka. Blieb ohne Wirkung. Note 4

Mario Gomez: Hätte dem Team in der Startelf vielleicht mehr geholfen. Kam für Khedira (58.). Schaffte Räume, aber kein Tor. Note 4

Julian Brandt: Kam als letzter deutscher Joker (78.) für Hector. Konnte dem Spiel nicht, wie in den beiden ersten Spielen, neue Impulse verleihen. Keine Note