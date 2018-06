WM 2018 in Russland Das Netz spottet über Neymars neue Frisur

Neben den Nudel-Vergleichen wird auch die einstige Frisur von Justin Timberlake (37, "Say Something") zu Rate gezogen, als er in jungen Jahren noch mit NSYNC unterwegs war. Eine Fotomontage eines Twitter-Users zeigt Neymars neuen Look mit Timberlakes Kopf - was durchaus täuschend echt aussieht. Ob Neymar mit seiner neuen Frisur Brasilien zum Sieg verhelfen kann, wird sich zeigen.