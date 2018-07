"Wissensfernsehen der Extraklasse" Will-Smith-Reihe kommt ins deutsche Free-TV

Der Hollywood-Star Will Smith (49, "Verborgene Schönheit") ist demnächst auf dem Spartensender ZDFinfo zu sehen. Richtig gelesen: Der eher unbekannte Info-Kanal sicherte sich die Rechte an der neuen National-Geographic-Produktion "One Strange Rock" und wird die Reihe als deutsche Free-TV-Premiere ab Januar 2019 ausstrahlen. Dies teilte der Sender selbst mit. Will Smith tritt in der aufwendigen Doku-Serie als Presenter und Moderator auf.