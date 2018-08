Wird es diesmal ein Mädchen? Sophie Ellis-Bextor erwartet ihr fünftes Kind

Aller guten Dinge sind fünf? Zumindest denkt sich das ganz offensichtlich die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor (39, "Murder On The Dancefloor"). Wie sie nun in einem Radio-Interview mit dem Sender BBC Radio 2 ausplauderte, erwartet die 39-Jährige nämlich ihr fünftes Kind. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Jones, Bassist der Rock-Band The Feeling, hat sie bereits vier Söhne.