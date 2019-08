Wird er größenwahnsinnig? Rapper Drake: Neues Tattoo verärgert Beatles-Fans

Beatles-Fans empfinden diesen Zusatz offenbar als Affront. "Die Beatles haben mehr Nummer-1-Hits als irgendjemand sonst, sie haben mehr Musik verkauft als irgendein anderer Künstler in der Geschichte und das in einer Zeit bevor es Streaming gab", merkt ein Fan auf Twitter an. Dass Drake die Beatles übertrumpfen könne, sei darum lediglich ein Hirngespinst des Rappers.