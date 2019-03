Wird die Kult-Folge gestrichen? Michael Jackson: So reagieren die "Simpsons"-Macher auf die Vorwürfe

1991 war es eine absolute Sensation: In einer Folge der Zeichentrickserie "The Simpsons" hatte Michael Jackson (1958-2009) einen Gastauftritt. Damals synchronisierte er einen Patienten in der Psychiatrie, der sich als eben jener King of Pop ausgab. Bis heute zählt diese Szene zu einer der berühmtesten in den mehr als 650 Episoden. Jetzt, so berichtet das "Wall Street Journal", beraten die Macher der gelben Kultfiguren aber darüber, ob die Folge nicht verbannt werden sollte. "Es fühlt sich ganz klar so an, als sei es das einzig Richtige", wird James L. Brooks (78), der ausführende Produzent zitiert.