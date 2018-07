Amiens - Radprofi Tony Martin muss die 105. Tour de France vorzeitig beenden. Der 33 Jahre alte Katusha-Alpecin-Profi war 17 Kilometer vor dem Ziel der achten Etappe am Samstag in einen Massensturz verwickelt und erreichte schwer gezeichnet mit 11:05 Minuten Rückstand das Ziel in Amiens.