München/Unterhaching - Die Zukunft von Sascha Mölders beschäftigt die Löwen weiter. Am Montag hat Günther Gorenzel dem Torjäger einen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich abgespeckten Vertrag angeboten, anschließend traf sich der 35-Jährige zusammen mit seiner Frau Ivonne und Berater Serafino Luzzi mit Manni Schwabl im Wirtshaus am Hachinger Sportpark. Wechselt der Publikumsliebling etwa in die Vorstadt?