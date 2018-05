"Wir wollen einen fairen Prozess" Nach dem Rauswurf: Roman Polanski droht Oscar-Akademie mit Klage

So nicht - findet der französisch-polnische Regisseur Roman Polanski (84)! Nachdem die Oscar-Akademie am 1. Mai für seinen Ausschluss gestimmt und ihm dies am 3. Mai schriftlich mitgeteilt hatte, setzt er sich nun tatsächlich zur Wehr. Bereits Ende der vergangenen Woche kündigte sein Anwalt Harland Braun an, er werde versuchen, Berufung gegen die Entscheidung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences einzulegen. "Wir wollen einen fairen Prozess", so Braun weiter. "Das ist doch nicht zu viel verlangt von der Akademie, oder?"