"Wir sind uns sehr nahegekommen" Elle Fanning schwärmt von der "großartigen" Angelina Jolie

"Als ich den ersten Film gedreht habe, war ich 14, jetzt bin ich 20", so Fanning. Und das Alter machte offenbar einen Unterschied, denn: "Diesmal war ich nicht mehr so jung, daher konnten Angelina und ich ganz anders miteinander umgehen", erklärte die Blondine am Rande der Fashion Week Paris weiter. Wie verbindend die neuerlichen Dreharbeiten waren, beschreibt der Jungstar so: "Beim zweiten Mal sind wir uns sehr nahegekommen. Sehr nah. Sie ist unglaublich!"