"Alle positiv" Melanie Müller mit Coronavirus infiziert

Das Coronavirus hat offenbar auch Melanie Müller (32, "Mit dem Herzen auf Malle") erwischt. In einer mittlerweile wieder verschwundenen Instagram Story deutete die deutsche Sängerin und Reality-TV-Darstellerin mehreren Medienberichten zufolge an, dass sich ihre ganze Familie mit dem Virus infiziert habe: "Ich bin eingesperrt in Quarantäne. Denn wir haben hier Corona. Alle positiv."