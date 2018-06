"Wir hatten alle einen sitzen" Nach Freibad-Einbruch: Die Toten Hosen entschuldigen sich

Reue hört sich irgendwie anders an. Nach ihrem Konzert im DDV-Stadion in Dresden gönnten sich die Toten Hosen ("Tage wie diese") am vergangenen Samstag eine Abkühlung im benachbarten Georg-Arnhold-Bad. Ganz nach dem Motto: Was der Freibad-Geschäftsführer nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Dumm nur, dass Band-Frontmann Campino (55) den nächtlichen Einbruch mit einem Instagram-Bild festgehalten hatte, auf dem er eindeutig zu erkennen ist. Die Konsequenzen folgten auf dem Fuße.