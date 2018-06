"Wir haben vieles vergeigt" DFB-Team bei Rückkehr niedergeschlagen

"Verdient ausgeschieden"

Als einziger Spieler sprach Manuel Neuer (32) mit der Presse: "Wir haben vieles vergeigt". Die Spieler seien in erster Linie wütend auf sich selbst. Bereits zuvor hatte Neuer in einem langen Instagram-Post einige Worte an die enttäuschten Fans gerichtet: "Wir sind genauso enttäuscht wie Ihr! Eine WM ist nur alle vier Jahre, und wir hatten uns so viel vorgenommen. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist [...]".