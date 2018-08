"Wir glauben, dass sie es schafft" Aretha Franklin: Ihre Familie gibt die Hoffnung nicht auf

Die Musikwelt sowie Fans und Weggefährten auf der ganzen Welt bangen derzeit um Aretha Franklin (76, "Respect"). Am Montag machte ein Medienbericht die Runde, dass die "Queen of Soul" schwer krank sei und im Sterben liege. Nun hat sich ihr Neffe Tim Franklin zu Wort gemeldet. Die Soul-Legende sei in der Tat "krank", sie sei "zu Hause", die Familie sei bei ihr und versuche "ihre Stimmung aufrechtzuhalten", sagte Tim Franklin dem "People"-Magazin.