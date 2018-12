In der Oberpfalz verzeichnete die Polizei am Morgen zunächst etwa zwanzig Einsätze wegen umgestürzter Verkehrsschilder. In Oberfranken traf ein Ast die Scheibe eines Autos. Der Bahnverkehr war am Sonntagmorgen kaum beeinträchtigt. Nach Angaben der Bahn war die Nebenstrecke zwischen Weilheim und Schongau zeitweise gesperrt, weil ein Baum ins Gleis gestürzt war.