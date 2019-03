Hinzu kommt zum Wochenanfang auch noch reichlich Schnee sowie Glätte auf den Straßen. Autofahrer sollten also besonders aufpassen!

Eine Besserung des Wetters ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht, die gesamte Woche über soll es stürmisch bleiben. Ein Ende der aktuellen Westwetterlage ist derzeit nicht in Sicht. (...) In den kommenden Tagen gibt es täglich Sturmböen und viele Schauer. Es wird aber wieder etwas milder. In der Nacht zum Montag gab es ja sogar Schnee bis ganz runter. Doch in den kommenden Tagen wird es wieder etwas milder", erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Portal "wetter.net".

