Wilsberg, Die Chefin, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christie's Marple: Die Tote in der Bibliothek

In Gossington Hall, dem Wohnsitz der ehrwürdigen Bantrys, wird in der Bibliothek die Leiche einer jungen Frau gefunden. Doch wer ist sie? Wie ist sie dort hingekommen? Und in welcher Verbindung steht sie zu einem anderen toten Mädchen, das einige Zeit später in einem verlassenen Steinbruch entdeckt wird? Die Spur führt in ein nobles Hotel direkt am Meer. Und so macht sich die Dame des Hauses, Dolly Bantry (Joanna Lumley), zusammen mit ihrer Freundin Miss Marple (Geraldine McEwan) auf, um das Geheimnis um die Tote in der Bibliothek zu lüften.