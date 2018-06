Wilsberg, Der Zürich-Krimi, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RBB, Mord mit Aussicht: Sankt Kennedy

Auf dem diesjährigen Martinsumzug kommt es in Hengasch zum Eklat. Willich, der Pferdeführer von Sankt Martin, wird erschossen und Jan Schulte, der den Sankt Martin gab, erleidet dabei einen Streifschuss. Der ermittelnden Polizistin Sophie Haas stellt sich nun die Frage, wem galt das Attentat? Auf der einen Seite ist in Hengasch kein Mann so richtig gut auf den Schwerenöter Willich zu sprechen, da dieser sich an so ziemlich jede Frau rangemacht hat. Auf der anderen Seite hat Schulte mit der unpopulären Entscheidung, eine neue Kita zu bauen, vor allem den Zorn der konservativen Hengascherinnen und Hengascher auf sich gezogen.