Die deutsche Nummer eins postete am Dienstag ein Bild vom Trainingsplatz in New York an der Seite Lendls und schrieb dazu: "Willkommen im Team, Ivan Lendl". Nähere Details zur Zusammenarbeit zwischen dem 21 Jahre alten Weltranglistenvierten und dem 59 Jahre alten gebürtigen Tschechen Lendl, der 270 Wochen lang die Nummer eins der Welt war, wurden zunächst nicht bekannt.