Und was sagt Jan Adams zu Kanye Wests Plänen? "The Blast" erklärte der Arzt nun, dass sein Gesicht auf dem Album-Cover ein "MacGuffin" sei. Der von Alfred Hitchcock geprägte Begriff bezeichnet Objekte oder Personen, die in einem Film dazu dienen, die Handlung voranzutreiben, ohne selbst wichtig zu sein - ein Symbol, das die Ideen und Emotionen darstellen soll, die der Künstler ausdrücken will. Für Kanye West wäre das Foto des Arztes also ein Symbol für das Verzeihen.