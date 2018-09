Gaborone - Der südafrikanische Staat Botswana gilt eigentlich als sichere Zufluchtsstätte für Elefanten. Mit 130.000 Tieren gibt es dort die größte Population in Afrika. Jetzt wurden in der Nähe des geschützten Okavango Delta Wildlife 87 tote Elefanten entdeckt, wie "BBC" und die Tierschutzorganisation "Elephants Without Borders" berichten.