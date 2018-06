Strandhaus gefällig? Nicola (18) würde nicht nein sagen. Foto: Philipp Koch Photography

Posen im Liegen, lasziv angelehnt an einer Säule oder frisch-lächelnd im Sand sitzend: Die Kandidatinnen beweisen auch hier, dass sie alle das Potenzial haben, um das Gesicht dieser Stadt zu werden. Die Therme-Erding-Wildcard gibt’s jedoch nur einmal – und die schnappte sich die 19-jährige Nadine. Sie überzeugte die Jury sowohl mit ihrem präsenten Auftreten bei der Modenschau, als auch beim Posen vor der Kamera.

Am 14. September beim Finale im Silbersaal des Deutschen Theaters wird Nadine dann mit zehn weiteren Kandidatinnen um den Titel laufen.



Die Wildcard-Jury in der Therme Erding: Uwe Barth (l.), Marcus Maier und Anita Pavlovic. Foto: Marina Triebswetter/AZ

Wer wird Schöne Münchnerin 2018: Der Weg bis ins Finale

Mit Wildcard-Gewinnerin Sophia (20) hat der AZ-Modelcontest seine erste Finalistin hat der AZ-Modelcontest in Kroatien gefunden, die zweite Wildcard holte sich Nadine (19) in der Therme Erding. Der große Showdown mit elf Kandidatinnen findet am 14. September 2018 im Silbersaal des Deutschen Theaters statt. Bis es so weit ist, hat die Schöne Münchnerin noch ein straffes Programm mit weiteren Wildcard-Events vor sich.

Die Termine in der Übersicht:

07. bis 08. Juli: Wildcard-Event Kaiserwinkl: Für das Covershooting eines Outdoor- und Wanderspecials setzen Fashionfotografen die Teilnehmerinnen vor der Bilderbuchkulisse am Kaiserwinkl in Szene.

21. Juli: Wildcard-Event bei Foto-Video Sauter: Wir shooten in Deutschlands größtem Foto-Fachgeschäft. Welches Model hat die beste Technik? Wer kann am besten mit Studioblitz umgehen?

3. August: Wildcard-Event am Flughafen München: Beim "Bike&Style"-Festival geht es hoch hinaus. Die Kandidatinnen posieren auf Rampen und Sprungschanzen mit den Stars der internationalen Mountainbikeszene.

Ab August: Aufruf zum Online-Voting: Die Bewerberinnen, die keine Wildcard ergattern konnten, haben die Chance, über ein Online-Voting ins Finale einzuziehen.

14. September: Finale: Wer am Ende bei der Schönen Münchnerin 2018 ganz oben steht, erfahren alle am Finalabend im Deutschen Theater.

Die Preise für die Schöne Münchnerin

1. Preis: ein Opel ADAM von HÄUSLER

2. Preis: Zartes Perlencollier mit Weißgold-Schloss von Juwelier FRIDRICH

3. Preis: LOLA PALTINGER-Dirndl im Wert von 3000 Euro



Können die Schönen Münchnerinnen über Wasser laufen? Ein bisschen zumindest. Auf einem ins Becken ragenden Laufsteg präsentierten die jungen Damen Mode von München Mitte. Foto: Marina Triebswetter/AZ