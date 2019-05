WikiLeaks-Gründer in Haft Pamela Anderson besucht Julian Assange im Gefängnis

Ex-"Baywatch"-Star Pamela Anderson (51) hat WikiLeaks-Gründer Julian Assange (47) in einem Gefängnis in London besucht. Das berichtet der britische "Daily Mirror". Der Australier sitzt dort seit dem 1. Mai eine Haftstrafe von 50 Wochen ab, weil er gegen seine Kautionsauflagen in Großbritannien verstoßen hatte. Anderson gilt als eine der engsten Vertrauten des WikiLeaks-Gründers, der die letzten sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London im Asyl verbracht hatte. Sie war die erste Person, die ihn - abgesehen von seinen Anwälten - besuchen durfte. Bei ihrem Gefängnisbesuch war die Kanadierin in eine Decke eingewickelt, auf der politische Aussagen wie "in Einzelhaft gehalten" oder "freie Meinungsäußerung" standen. Begleitet wurde sie von WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson (56).