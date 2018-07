"Wieso greifst du mir an den Hintern?" Mel B: Altes Grapsch-Video sorgt für Empörung

"Hände dahin, wo wir sie sehen können"

Mel B und Walsh sitzen auf einer engen Couch nebeneinander, Walsh platziert seine Hand auf dem Po der Sängerin und begrapscht sie eindeutig. Walsh macht das ganz nebenbei, beteiligt sich währenddessen auch an der lebhaften Diskussion und kriegt nicht den irritierten Blick mit, den Mel B ihm zuwirft. Nachdem er nicht aufhört, geht sie in die Offensive, unterbricht die Diskussion am Tisch und fragt offen: "Einen Moment bitte! Warum greifst du mir gerade an den Hintern?"