Und das wieder für den guten Zweck: das Paar hatte um Spenden für ihre "Andrea & Falk Charity Foundation" gebeten, die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, unterstützt. Trotz randvollem Terminkalender hatte das Powerpaar Raudies diesen Event auf die Beine gestellt, denn eigentlich ist das Paar derzeit mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt: Nur wenige Tage später sagen die beiden noch einmal "ja"! "Wir heiraten übernächstes Wochenende, Mitte Oktober, kirchlich auf Mallorca und feiern mit 130 Freunden. Ganz klassisch in Weiß. Das Brautkleid ist bereits angepast", so das Ehepaar Raudies, das sich im Sommer bereits standesamtlich im schönen Kitzbühel das Ja-Wort gab. Trotz der nahenden Hochzeitsfeierlichkeiten - der Oktoberfest-Event liegt den beiden sehr am Herzen. "Unsere Wiesn-Veranstaltung hat mittlerweile schon Tradition, denn sie findet schon zum dritten Mal statt", so Falk Raudies. "Für mich als Münchner gehört die Wiesn einfach dazu und sie ist perfekt, um Business und Vergnügen zu verbinden."