München - Gelb besockt ist Josef Schmid (CSU) auf dem Weg von der großen Wiesn auf die Oide Wiesn. Aber so richtig vorwärts kommt er nicht, ein "Servus" hier, ein Ratsch dort. Es ist Schmids fünftes Jahr als Wiesnchef – und sein letztes: Er will in den Landtag. Vorher mag er der AZ noch seine liebsten Plätze auf dem Oktoberfest zeigen.