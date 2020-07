"Wiedervereinigung 2" Casper, K.I.Z und Kraftklub: Gemeinsames Konzert direkt ausverkauft

Einiges muss noch geklärt werden

Nein, Kraftklub, Casper und K.I.Z möchten nicht gegen geltende Auflagen während der Krise verstoßen, weswegen so einige Details noch geklärt werden müssen. Das Konzert soll in Berlin stattfinden, der Veranstaltungsort ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Wann das Ganze über die Bühne gehen soll? "Wenn Konzerte wieder Konzerte sein dürfen", wie es auf der Homepage zum Event heißt. Gespielt werden soll zu einem bisher noch unbekannten Zeitpunkt, "an dem es laut Gesetz wieder möglich ist, ein Konzert so zu veranstalten, wie wir alle es wollen: Ohne Abstand, dafür mit Crowdsurfen und Moshpit." Irgendwann werde es soweit sein.